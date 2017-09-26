Прокатятся по всем районам: активисты проверят качество велосипедных дорожек Екатеринбурга

Длина маршрута 9,5 километров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

В ближайшую субботу, 30 сентября, директор фонда "Город.PRO" Лариса Бузунова вместе с активистами проводит тест велоструктуры Екатеринбурга, информация выложена в группе в Facebook "Велоинспекция".

За полтора часа велопрогулки организаторы проедут по маршруту длиной 9,5 километров и протестируют, какую велоинфраструктуру построили за несколько лет в районах на юге Екатеринбурга и ЦПКиО, на улицах Фурманова, 8 Марта и Горького. Велопрогулка финиширует на проспекте Ленина.

– На сегодняшний день в Екатеринбурге велодорожки закладываются во все проекты, реализуемые мэрией. У города нет средств на целевую программу развития велодорожек, но хотя бы в составе других объектов понемногу мы их получаем. Это хорошо, но очень важно, чтобы хотя бы эти небольшие участки были спроектированы и построены правильно, – рассказали велоактивисты.

Как уточняют общественники, позже, в октябре они проедутся еще несколько раз по разным районам города. По результатам велопрогулок будет составлен документ "Отчет о велоинфраструктуре Екатеринбурга".

– В нем будут разделы о сегодняшней ситуации, рейтинг построенных велодорожек, какие альтернативы развития предлагаются и какие проектные решения возможны. Мы планируем опубликовать его в конце ноября, а затем показать во время презентации на Зимней международной велоконференции, которую организуем в Екатеринбурге 18–22 ноября 2017 года, – сообщила Лариса Бузунова.

Ближайшая велопрогулка пройдет по следующему маршруту:

Сбор на велопрогулку в субботу, 30 сентября, с 12 часов на перекрестке улиц Сурикова — Щорса.

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