Прокатятся по всем районам: активисты проверят качество велосипедных дорожек Екатеринбурга

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017
– На сегодняшний день в Екатеринбурге велодорожки закладываются во все проекты, реализуемые мэрией. У города нет средств на целевую программу развития велодорожек, но хотя бы в составе других объектов понемногу мы их получаем. Это хорошо, но очень важно, чтобы хотя бы эти небольшие участки были спроектированы и построены правильно, – рассказали велоактивисты.
– В нем будут разделы о сегодняшней ситуации, рейтинг построенных велодорожек, какие альтернативы развития предлагаются и какие проектные решения возможны. Мы планируем опубликовать его в конце ноября, а затем показать во время презентации на Зимней международной велоконференции, которую организуем в Екатеринбурге 18–22 ноября 2017 года, – сообщила Лариса Бузунова.
- Сбор на велопрогулку в субботу, 30 сентября, с 12 часов на перекрестке улиц Сурикова — Щорса.
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