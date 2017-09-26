Из Екатеринбурга можно будет напрямую улететь в Минск

Ранее из Кольцово уже летали подобные рейсы, но их отменили за невостребованностью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

С 30 октября 2017 в Екатеринбурге вновь начинает работать прямой рейс в Минск. Самолет будет летать трижды в неделю из аэропорта Кольцово.

Выполнять полеты будет авиакомпания "Ямал". Рейсы будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Летать самолеты будут по понедельникам, средам и пятницам.