Из Екатеринбурга можно будет напрямую улететь в Минск

Ранее из Кольцово уже летали подобные рейсы, но их отменили за невостребованностью.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017
С 30 октября 2017 в Екатеринбурге вновь начинает работать прямой рейс в Минск. Самолет будет летать трижды в неделю из аэропорта Кольцово.
Выполнять полеты будет авиакомпания "Ямал". Рейсы будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Летать самолеты будут по понедельникам, средам и пятницам.
- Прямые регулярные рейсы в Минск уже были в расписании аэропорта Кольцово, но на фоне снижения объемов перевозок авиасообщение прервалось в 2015 году.