Жительница Ревды заняла второе место на чемпионате мира среди парикмахеров

Соревнования прошли в Париже.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

Жительница Ревды Надежда Ткач стала серебряным призером чемпионата мира по парикмахерскому искусству и эстетике, который прошел в Париже 17-18 сентября. В нем приняли участие более тысячи мастеров из 48 стран мира.

Российская команда была одной из самых многочисленных – 46 специалистов, пишет портал "Ревда-Новости". Надежда Ткач показала себя в номинации "Авангард", заняв второе место. В целом, сборная России завоевала 8 золотых медалей, 5 серебряных и 3 бронзовых.

Надежда Ткач является абсолютным чемпионом Уральского округа по парикмахерскому искусству, также у нее за плечами серебряная и золотая награды чемпионатов России.

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