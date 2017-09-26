В Екатеринбург идут дожди с мокрым снегом

Синоптики прогнозируют непогоду в ближайшие дни.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

Метеорологи прогнозируют мокрый снег в Екатеринбурге. Непогода накроет город в ближайшие дни, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 27 сентября, в уральской столице пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Температура воздуха не поднимется выше +6 градусов. В ночь на 28 сентября похолодает до -2 градусов, осадков не будет, однако в пятницу, 29 сентября, снова пойдут дожди с мокрым снегом. При этом потеплеет до +9 градусов в дневное время.

В Свердловской области прогнозируется серьезное похолодание: 28 сентября ночью температура воздуха опустится до -10 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что обширный антициклон, спустившийся на Европейскую часть России, заденет Урал по восточной периферии. Холодный влажный воздух будет поступать с арктического побережья, что существенно испортит погоду.

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