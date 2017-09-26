Первое судебное заседание по делу экс-министра транспорта Сидоренко сорвалось из-за адвоката

Защитник Александра Сидоренко не явилась на процесс.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

Сегодня, 27 сентября, в Верх-Исетском районном суде начались слушания по уголовному делу бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко. Экс-чиновник обвиняется по статье "Незаконное участие в предпринимательской деятельности".

По версии силовиков, Сидоренко не только сам активно участвовал в ведении бизнеса, но и, пользуясь служебным положением, покровительствовал другим фирмам (во главе которых были его родственники) в получении госконтрактов.

Однако заседание завершилось, по сути, так и не начавшись. Причиной этому стало то, что адвокат Сидоренко не смогла явиться на процесс. Защитник прислала соответствующую бумагу.

– Адвокат занят на другом процессе, - объяснили НАШЕЙ причину неявки в суд защитника экс-министра в Верх-Исетском районном суде.