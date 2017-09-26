Птицы забросали камнями Ельцин Центр в Екатеринбурге

Музею предстоит заменить разбитые стекла.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

Стая ворон забросала камнями Ельцин Центр, разбив несколько стекол. Размер ущерба подсчитывается, сообщает 66.ru.

Музей вынужден провести внеплановый ремонт и заменить разбитые окна. Задачу осложняет их форма – стекла в Ельцин Центре имеют изогнутую форму. Однако в пресс-службе музея заверили, что ремонт не повлияют на работу Ельцин Центра, замена стекол будет завершена к концу недели.

Чтобы атака ворон не повторилась, в музее планируют закупить ультразвуковой прибор для отпугивания птиц. Аналогичное оборудование охраняет здание Заксобрания Свердловской области.

Ельцин Центр – не единственный, кто пострадал от птиц: ранее пернатые забросали камнями автомобили рядом с клубным домом "Тихвин".

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