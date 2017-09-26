«Работаем над безопасностью и освещением»: гендиректор «Синары» отчитался по строительству «Екатеринбург Арены»

Также на стадионе готовят поле к зиме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

Генеральный директор "Синары" Михаил Ходоровский заявил, что "Екатеринбург Арену" могут достроить первой из всех стадионов, которые возводят к ЧМ-2018 по футболу. Такую фразу он произнес на рабочей встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

По словам Ходоровского, все работы идут с опережением графика, и стадион должны сдать раньше запланированного срока.

– По готовности приближаемся к 90%. Сейчас выполняются одни из самых ответственных разделов этого проекта, которые связаны с системами безопасности, медийной инфраструктурой, внутренним обустройством, освещением фасадов, которые мы вечерами периодически тестируем. Также в соответствии с установленными сроками и выбранными технологиями, которые, конечно, определяют специалисты, подготовили к зиме поле. Уверен, что в зиму заходим с готовым полем, а к весне на нем уже точно можно будет играть, – заявил Михаил Ходоровский.

Сегодня в Екатеринбург с инспекцией прилетела комиссия FIFA.

По плану, весной перед ЧМ на "Екатеринбург Арене" должны пройти три матча.

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