Уральские следователи ищут пострадавших от действий этого человека

Следственный комитет обещает сохранить тайну личности обратившихся.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017
В Красноуфимске ищут пострадавших от рук 36-летнего мужчины, сообщает Следственный комитет по Свердловской области.
В отношении мужчины заведено уголовное дело: ему инкриминируется совершение преступления сексуального характера. Злоумышленник находится под стражей.
Следователи считают, что задержанный мог быть причастен к другим предступлениям, поэтому сейчас ищут возможных пострадавших от действий этого человека.
- Всем, кому что-либо известно об иных противоправных деяниях, к совершению которых может быть причастен данный гражданин, сообщить имеющиеся сведения по телефонам в городе Красноуфимске: 8 (34394) 5-12-99 (следственный отдел СК России), 8 (34394) 2-31-02 (дежурная часть МО МВД России "Красноуфимский").
- Конфиденциальность гарантируется.