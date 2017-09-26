Уральские следователи ищут пострадавших от действий этого человека

16+ Фото: СК по Свердловской области

Следственный комитет обещает сохранить тайну личности обратившихся. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017 В Красноуфимске ищут пострадавших от рук 36-летнего мужчины, сообщает Следственный комитет по Свердловской области. В отношении мужчины заведено уголовное дело: ему инкриминируется совершение преступления сексуального характера. Злоумышленник находится под стражей. Следователи считают, что задержанный мог быть причастен к другим предступлениям, поэтому сейчас ищут возможных пострадавших от действий этого человека. Всем, кому что-либо известно об иных противоправных деяниях, к совершению которых может быть причастен данный гражданин, сообщить имеющиеся сведения по телефонам в городе Красноуфимске: 8 (34394) 5-12-99 (следственный отдел СК России), 8 (34394) 2-31-02 (дежурная часть МО МВД России "Красноуфимский").

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