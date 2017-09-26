В Екатеринбурге будут судить риэлторов, которые отобрали квартиры у 11 человек

Сумма ущерба превысила 29,5 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

В Екатеринбурге перед судом предстанут два риэлтора, обвиняемые в мошенничестве с 11 чужими квартирами.

Трое участников банды черных риэлторов в течение пяти лет, с августа 2010 года по ноябрь 2015-го, подавали объявления в СМИ о денежных займах под залог недвижимости в автоломбарде "Миллиард". Далее риэлторы вводили клиентов в заблуждение и оформляли договоры купли-продажи недвижимости за сумму, несооветствующую стоимости квартир.

Таким способом, например, обвиняемые присвоили квартиру на улице Чкалова за 200 тысяч рублей при рыночной стоимости почти 3 миллиона рублей.

Жертвами черных риэлторов стали 11 человек, а сумма ущерба достигла 26,5 миллионов рублей. Один из членов банды по-прежнему на свободе, а задержанные вскоре предстанут перед судом.

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