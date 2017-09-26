В Екатеринбурге на 14-летнюю девочку напали в трамвае за то, что она открыла форточку

Ребенка с синяками и царапинами увезли в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

В Екатеринбурге в понедельник, 25 сентября, мужчина напал на 14-летнюю девочку из-за того, что она открыла форточку в трамвае. Ребенка госпитализировали, а буйного пассажира забрала полиция, сообщает РЕН-ТВ.

В интернете появилось видео инцидента, где можно разглядеть, как мужчина размахивает кулаками и даже пытается вытолкать школьницу из салона трамвая.

– Ты что, поганка? Я тебя сейчас удавлю. Отбросы общества! На пенсионеров тут руки распускаешь! — начинают кричать на девочку пенсионерка и мужчина-пассажир.

При этом видео снимает сама девочка, она же вызвала и полицию на место ЧП. Как рассказала мама подростка, она планирует найти и добиться наказания для мужчины за нападение на ее ребенка.

В полиции "Нашей Газете" уточнили, что они получили заявления от обеих сторон: от матери ребенка и пассажиров, участников конфликта.