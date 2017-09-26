В Екатеринбурге на 14-летнюю девочку напали в трамвае за то, что она открыла форточку

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017
– Ты что, поганка? Я тебя сейчас удавлю. Отбросы общества! На пенсионеров тут руки распускаешь! — начинают кричать на девочку пенсионерка и мужчина-пассажир.
При этом видео снимает сама девочка, она же вызвала и полицию на место ЧП. Как рассказала мама подростка, она планирует найти и добиться наказания для мужчины за нападение на ее ребенка.
В полиции "Нашей Газете" уточнили, что они получили заявления от обеих сторон: от матери ребенка и пассажиров, участников конфликта.
– В понедельник, 25 сентября, в дежурную часть отдела полиции № 5 обратились четыре человека, которые сообщили, что стали участниками конфликта. Они рассказали, что ехали в трамвае и были свидетелями некорректного поведения девушки-подростка. С их слов, она громко высказывалась нецензурной бранью, а когда взрослые пассажиры сделали ей замечание, то начала вести себя агрессивно: нанесла телесные повреждения одной из пассажирок, которая позднее и обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту службой по делам несовершеннолетних проводится проверка, были опрошены мать и подросток. Позднее в отдел полиции №5 поступило заявление от мамы девочки. По нему также проводится проверка, – прокомментировали в полиции Екатеринбурга.