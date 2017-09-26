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В Екатеринбурге на 14-летнюю девочку напали в трамвае за то, что она открыла форточку

В Екатеринбурге на 14-летнюю девочку напали в трамвае за то, что она открыла форточку
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Ребенка с синяками и царапинами увезли в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

В Екатеринбурге в понедельник, 25 сентября, мужчина напал на 14-летнюю девочку из-за того, что она открыла форточку в трамвае. Ребенка госпитализировали, а буйного пассажира забрала полиция, сообщает РЕН-ТВ. 
 
В интернете появилось видео инцидента, где можно разглядеть, как мужчина размахивает кулаками и даже пытается вытолкать школьницу из салона трамвая.
 

– Ты что, поганка? Я тебя сейчас удавлю. Отбросы общества! На пенсионеров тут руки распускаешь! — начинают кричать на девочку пенсионерка и мужчина-пассажир.

При этом видео снимает сама девочка, она же вызвала и полицию на место ЧП. Как рассказала мама подростка, она планирует найти и добиться наказания для мужчины за нападение на ее ребенка. 

В полиции "Нашей Газете" уточнили, что они получили заявления от обеих сторон: от матери ребенка и пассажиров, участников конфликта.

– В понедельник, 25 сентября, в дежурную часть отдела полиции № 5 обратились четыре человека, которые сообщили, что стали участниками конфликта. Они рассказали, что ехали в трамвае и были свидетелями некорректного поведения девушки-подростка. С их слов, она громко высказывалась нецензурной бранью, а когда взрослые пассажиры сделали ей замечание, то начала вести себя агрессивно: нанесла телесные повреждения одной из пассажирок, которая позднее и обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту службой по делам несовершеннолетних проводится проверка, были опрошены мать и подросток. Позднее в отдел полиции №5 поступило заявление от мамы девочки. По нему также проводится проверка, – прокомментировали в полиции Екатеринбурга.

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Марина Подкорытова, 27.09.2017, 17:16
Тэги: Дети, Скандалы, Видео
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Горожанин27 сентября 2017, 17:42
Воспитанный ребёнок сначала спросит согласия окружающих, можно ли открыть окно. Тем более , что её окружали люди преклонного возраста. Провокатор да и только. Маме надо локти кусать и задуматься, кого вырастила, а не по полициям бегать. А душно-то откуда? На улице- холод, трамваи еще не отапливают, вагон не переполнен... Беременная что ли в 14 лет?
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