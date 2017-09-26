В Екатеринбурге врачи сняли с поезда Челябинск – Санкт-Петербург пятерых детей

Их госпитализировали с диагнозом "токсико-инфекционное отравление".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

Врачи сняли с поезда, идущего в Санкт-Петербург из Челябинска, пятерых детей, отравившихся в пути. Заболевших доставили в больницу Екатеринбурга, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Пятерых детей сняли с поезда на станции "Екатеринбург-Пассажирский" и доставили в детскую больницу № 9 в Екатеринбурге, где им поставили предварительный диагноз "токсико-инфекционное отравление". Инцидент произошел еще 24 сентября.

Группа из 19 детей в возрасте 11 лет и одного взрослого ехала в Пермь с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей, который прошел в Челябинске. В пути пятеро детей почувствовали себя плохо.

Организована доследственная проверка. К делу подключились Свердловская, Пермская и Челябинская транспортная прокуратуры.

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