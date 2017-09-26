В Екатеринбурге задержали молодых людей, грабивших салоны сотовой связи

Они причастны к 32 преступным эпизодам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

В Екатеринбурге задержали молодых людей, которые подозреваются в налетах на салоны сотовой связи.

Четверо несовершеннолетних екатеринбуржцев с 2015 по 2017 годы воровали товары из магазинов, в том числе из салонов сотовой связи в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. При этом их не раз привлекали к уголовной ответственности, однако из-за несовершеннолетнего возраста в колонию их не отправляли.

– В настоящее время трое молодых людей достигли 18-летия и были арестованы по подозрению в совершении очередных хищений. Следствие по их уголовным делам продолжается, часть дел уже переданы в суды для рассмотрения по существу. Следственным органам удалось доказать причастность задержанных к 32 преступным эпизодам, – сообщили в городском управлении МВД.

Молодых людей подозревают в кражах и разбое. В полиции отмечают, что задержанные причастны к 12 кражам из салонов сотовой связи. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Екатеринбурге участились налеты на салоны "Евросети" и "Связного". Кражи происходили едва ли не ежедневно. Так, в ночь на 21 сентября были ограблены салоны обеих сетей на Компрессорном, утром 18 сентября напали на салоны "Евросети" на улице Сухоложской и "Связного" рядом с остановкой "Таганский ряд".

Ранее неизвестные взломали "Евросеть" на улицах Викулова, Белореченской и на Сиреневом бульваре. 13 сентября ограбили "Евросеть" в Березовском. Ранее в Екатеринбурге группа молодых людей проникли к ТЦ "Кит" и вынесли товары из "Связного" и "Евросети". Ограбления также происходили в Екатеринбурге в июне и июле.

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