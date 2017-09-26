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В Екатеринбурге задержали молодых людей, грабивших салоны сотовой связи

В Екатеринбурге задержали молодых людей, грабивших салоны сотовой связи
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Они причастны к 32 преступным эпизодам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

В Екатеринбурге задержали молодых людей, которые подозреваются в налетах на салоны сотовой связи.
 
Четверо несовершеннолетних екатеринбуржцев с 2015 по 2017 годы воровали товары из магазинов, в том числе из салонов сотовой связи в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. При этом их не раз привлекали к уголовной ответственности, однако из-за несовершеннолетнего возраста в колонию их не отправляли. 

 В настоящее время трое молодых людей достигли 18-летия и были арестованы по подозрению в совершении очередных хищений. Следствие по их уголовным делам продолжается, часть дел уже переданы в суды для рассмотрения по существу. Следственным органам удалось доказать причастность задержанных к 32 преступным эпизодам,  сообщили в городском управлении МВД. 

Молодых людей подозревают в кражах и разбое. В полиции отмечают, что задержанные причастны к 12 кражам из салонов сотовой связи. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. 

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Маша Шмурыгина, 27.09.2017, 09:50
Тэги: Происшествия
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