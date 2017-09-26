В Красноуфимске мужчина надругался над двумя девочками

Пострадавшим 15 и 17 лет.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017
В Красноуфимске мужчина изнасиловал двух девочек 17 и 15 лет. ЧП произошло вечером 25 сентября, сообщает E1.
В областном Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, задержанного за изнасилование и насильственные действия сексуального характера над двумя несовершеннолетними девочками.
В полиции факт инцидента подтвердили: по словам пресс-секретаря областного управления МВД Валерия Горелых, подозреваемого задержали на следующий день. Ранее мужчина уже был судим.
- Следователи выясняют обстоятельства призошедшего. Будет проведена медицинская экспертиза, которая установит характер и квалификацию преступления.