В Москве погиб актер, открывавший Уралкинофест в Екатеринбурге

Юноша остановился, чтобы помочь раненным, но был сбит проезжавшей машиной.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017
18-летний актер сериала Егор Клинаев погиб в страшном ДТП, произошедшем ночью в столице. Авария случилась на МКАДе.
Как стало известно Рен ТВ, двигаясь по автостраде, актер стал свидетелем крупной аварии. Он решил остановиться и помочь раненным.
Однако, выйдя из своего автомобиля, Егор Клинаев сам стал жертвой ДТП. Актер был сбит проезжавшей мимо машины и погиб.
- Зрителям 18-летний актер стал известен по ролям в сериале "Физрук", а также трилогии "Честное пионерское".
- В Екатеринбурге актер принял участие в открытии Уральского фестиваля российского кино.