В Москве погиб актер, открывавший Уралкинофест в Екатеринбурге

16+ Фото: Группа фестиваля "Уралкинофест" "Вконтакте"

Юноша остановился, чтобы помочь раненным, но был сбит проезжавшей машиной. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017 18-летний актер сериала Егор Клинаев погиб в страшном ДТП, произошедшем ночью в столице. Авария случилась на МКАДе. Как стало известно Рен ТВ, двигаясь по автостраде, актер стал свидетелем крупной аварии. Он решил остановиться и помочь раненным. Однако, выйдя из своего автомобиля, Егор Клинаев сам стал жертвой ДТП. Актер был сбит проезжавшей мимо машины и погиб. Зрителям 18-летний актер стал известен по ролям в сериале "Физрук", а также трилогии "Честное пионерское".

В Екатеринбурге актер принял участие в открытии Уральского фестиваля российского кино. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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