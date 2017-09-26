В Свердловской области открыли горячую линию для туристов, пострадавших из-за прекращения работы «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания заявила об остановке всех чартеров из-за финансовых проблем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

Свердловский информационно-туристический центр запустил горячую линию для клиентов авиакомпании "ВИМ-Авиа", заявившей накануне о прекращении чартерных рейсов.

Телефон горячей линии 8 (343) 268-46-86, 8 (343) 298-03-29. Линия открыта при поддержке общественного уполномоченного по защите прав туристов и "Турзащиты Урал".

"ВИМ-Авиа" сообщила о прекращении чартерных рейсов из-за финансовых проблем. По данным Ассоциации туроператоров России, из-за неплатежеспособности авиаперевозчика могут пострадалть около 100 тысяч туристов. Общая кредиторская задолженность компании оценивается от 3 до 10 миллиардов рублей.

АТОР предупреждает, что прекращение работы "ВИМ-Авиа" может привести к коллапсу на туристическом и авиационном рынках. Туристы полностью оплатили все чертеры перевозчика до конца сезона, повторная оплата всех перелетов может достигать суммы в 10 миллионов долларов. Это может помешать туроператорам вернуть всех пассажиров из-за границы: за рубежом остаются от 50 тысяч пассажиров авиакомпании.

Ранее авиакомпания обратилась в российское правительство с просьбой оказать господдержку, сообщает РБК. В дело также вмешались Генпрокуратура и Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров должностными лицами компании.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!