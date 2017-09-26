В Свердловской области школьники вместо уроков строили стадион

Одна из девочек получила травму во время строительных работ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

Ученики школы № 24 в Горноуральском на уроках физкультуры и труда занимались возведением стадиона. При этом ученица во время этих работ получила травму. Сейчас делом заинтересовалась прокуратура.

При этом, естественно, заниматься строительством стадиона должны были не школьники, а подрядная организация. Сейчас прокуратуру очень волнует вопрос – получала ли какая-то организация деньги за данные работы. Ведь фактически их бесплатно выполняли дети.