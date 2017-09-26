В Туринске рабочий погиб от удара током во время ремонта теплосети

16+ Фото: СК по Свердловской области

Он хотел помочь товарищу и взялся за металлическую стропу. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017 В Туринске 45-летний мужчина погиб от удара током, сообщает Следственный комитет по Свердловской области. Установлено, что виновник трагедии - водитель автокрана, который нарушил технику безопасности: он работал у линии электропередач. По информации СК, рабочий хотел помочь крановщику и взялся за металлическую стропу, через которую прошел разряд тока. Мужчина погиб на месте. Следственный комитет проводит расследование обстоятельств происшествия. Против водителя автокрана возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Месяц назад на заводе в Екатеринбурге погиб рабочий, задев высоковольтный кабель. Вступайте в НАШУ "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: