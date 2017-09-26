В Туринске рабочий погиб от удара током во время ремонта теплосети

Он хотел помочь товарищу и взялся за металлическую стропу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017
В Туринске 45-летний мужчина погиб от удара током, сообщает Следственный комитет по Свердловской области.
Установлено, что виновник трагедии - водитель автокрана, который нарушил технику безопасности: он работал у линии электропередач.
По информации СК, рабочий хотел помочь крановщику и взялся за металлическую стропу, через которую прошел разряд тока. Мужчина погиб на месте.
- Следственный комитет проводит расследование обстоятельств происшествия. Против водителя автокрана возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- Месяц назад на заводе в Екатеринбурге погиб рабочий, задев высоковольтный кабель.