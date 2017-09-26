Вице-мисс мира София Никитчук снялась на пленку в стиле 90-х прямо на улицах Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017
– Идею в день съемки, в субботу, 23 сентября, предложил я сам. Красивую девушку снимать в красивой обстановке и с обработкой в "фотошопе" – слишком приторно. А вот поместить ее, шикарную и модную, в обычный городской пейзаж Екатеринбурга, и снять на пленку, мне показалось интересно. Фотографии при этом совершенно без обработки, "сырые" с пленки 35 миллиметров. Не все поймут, но моду и не должны все понимать, – рассказал Игорь "Нашей Газете".
– Мы снимали на Восточной, на Луначарского, у ж/д вокзала и на Свердлова. Прохожие реагировали с улыбками, в основном старались не мешать просто, даже если и узнавали, то стеснялись подойти. Получилось на контрасте и необычно, – рассказал фотограф.
Фотографировали и во дворах около бабушек, и на дороге рядом с рабочики, и на трамвайных путях, и в столовой. При этом модель была в шикарных дизайнерских нарядах.
– Все заняло по времени 2-3 часа, на улице было потеплее, чем сегодня, София не успела замерзнуть, – рассказал фотограф.