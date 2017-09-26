Вице-мисс мира София Никитчук снялась на пленку в стиле 90-х прямо на улицах Екатеринбурге

Город получился вполне в советском духе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

София Никитчук, Мисс Россия – 2015 и первая вице-мисс мира, стала главной героиней необычной уличной фотосессии екатеринбургского фотографа Игоря Усенко, который уже не первый год снимает "Мисс Екатеринбург".

Он рассказал, что когда София приезжала к нам в город на один день, идея фотосессии пришла неожиданно.

– Идею в день съемки, в субботу, 23 сентября, предложил я сам. Красивую девушку снимать в красивой обстановке и с обработкой в "фотошопе" – слишком приторно. А вот поместить ее, шикарную и модную, в обычный городской пейзаж Екатеринбурга, и снять на пленку, мне показалось интересно. Фотографии при этом совершенно без обработки, "сырые" с пленки 35 миллиметров. Не все поймут, но моду и не должны все понимать, – рассказал Игорь "Нашей Газете".

Выбирали улицы и дворы Екатеринбурга, которые по атмосфере напоминают те самые 90-е.

– Мы снимали на Восточной, на Луначарского, у ж/д вокзала и на Свердлова. Прохожие реагировали с улыбками, в основном старались не мешать просто, даже если и узнавали, то стеснялись подойти. Получилось на контрасте и необычно, – рассказал фотограф.

Фотографировали и во дворах около бабушек, и на дороге рядом с рабочики, и на трамвайных путях, и в столовой. При этом модель была в шикарных дизайнерских нарядах.

Игорь также отметил, что съемки прошли позитивно, на этот раз они слушали реп от Скриптонита.