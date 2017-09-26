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Все дороги в Екатеринбурге отремонтируют к 15 октября

Все дороги в Екатеринбурге отремонтируют к 15 октября
16+
Фото: архив НАШЕЙ
22 участка сделали, 27 осталось.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

Ремонт дорог в Екатеринбурге планируется завершить до 15 октября, сообщает пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В среду, 27 сентября, прошло совещание сити-менеджера города с руководителями районов. Как стало известно, ремонт был запланирован на 49 аварийных участках. Сейчас можно говорить о завершении работ на 22 участках.
Асфальтирование покрытия выполнено на 87% дорог и 66% тротуаров по всему Екатеринбургу.

На ремонт дорог в городе в 2017 году выделили 1,5 миллиарда рублей (из областного бюджета, федерального и из городского). Еще 77 миллионов рублей городские власти выделили на ликвидацию очагов дорожной аварийности.

  • На 27 участках продолжается активный ремонт. 
  • На проспекте Ленина на 80% заменено покрытие на основных тротуарах, велодорожка завершена на 90%. 

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Галина Исакова, 27.09.2017, 19:54
Тэги: ЖКХ, Деньги, Дороги
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