Бард Новиков хочет отсудить у «Первого канала» миллион евро

16+ Фото: Facebook Александра Новикова

Скандальный шансонье считает, что его оскорбили на всю страну. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017 Уральский бард Александр Новиков, который известен не только своими песнями, но и благодаря скандалу с "Бухтой Квинс" , подал иск на "Первый канал". Шансонье считает, что его имя опорочили на всю страну. – Содержание программы и поведение ее ведущего Дмитрия Борисова носит откровенно хамский и клеветнический характер. Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким, – написал Новиков Facebook. Напомним, Александр Новиков принимал участие в "Пусть говорят" по Skype, потому что суд запретил ему покидать Екатеринбург.

На передаче на сторону барда встали Михаил Шуфутинский и Никита Высоцкий. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 27.10.2017, 11:15

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 27.10.2017, 11:15Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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