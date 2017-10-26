Бард Новиков хочет отсудить у «Первого канала» миллион евро

Скандальный шансонье считает, что его оскорбили на всю страну.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017
Уральский бард Александр Новиков, который известен не только своими песнями, но и благодаря скандалу с "Бухтой Квинс" , подал иск на "Первый канал". Шансонье считает, что его имя опорочили на всю страну.
– Содержание программы и поведение ее ведущего Дмитрия Борисова носит откровенно хамский и клеветнический характер. Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким, – написал Новиков Facebook.
- Напомним, Александр Новиков принимал участие в "Пусть говорят" по Skype, потому что суд запретил ему покидать Екатеринбург.
- На передаче на сторону барда встали Михаил Шуфутинский и Никита Высоцкий.
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