Дорожные службы перекроют трассу Екатеринбург – Челябинск

Движение транспорта закроют на подъезде к уральской столице.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017
В ночь на 1 ноября перекроют Челябинский тракт на подъезде к Екатеринбургу.
Рабочие установят надземный пешеходный переход на 191-м километре трассы в районе остановки транспорта "16-й" километр, сообщили в Уралуправтодоре. Дорога будет перекрыта с 03.00 до 03.40 по местному времени. Автомобилисты могут объехать закрытый участок через ЕКАД (по ходу движения из Екатеринбурга) и поселок Большой Исток (по ходу движения из Челябинска через транспортную развязку на 188-м километре).
- Ранее НАША сообщала о перекрытии трассы Пермь - Екатеринбург. Дорогу перекроют на весь ноябрь из-за капитального ремонта.