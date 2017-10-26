Дорожные службы перекроют трассу Екатеринбург – Челябинск

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Движение транспорта закроют на подъезде к уральской столице. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017 В ночь на 1 ноября перекроют Челябинский тракт на подъезде к Екатеринбургу. Рабочие установят надземный пешеходный переход на 191-м километре трассы в районе остановки транспорта "16-й" километр, сообщили в Уралуправтодоре. Дорога будет перекрыта с 03.00 до 03.40 по местному времени. Автомобилисты могут объехать закрытый участок через ЕКАД (по ходу движения из Екатеринбурга) и поселок Большой Исток (по ходу движения из Челябинска через транспортную развязку на 188-м километре). Ранее НАША сообщала о перекрытии трассы Пермь - Екатеринбург. Дорогу перекроют на весь ноябрь из-за капитального ремонта. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 27.10.2017, 17:40

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 27.10.2017, 17:40Тэги: Дороги Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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