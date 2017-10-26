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Дорожные службы перекроют трассу Екатеринбург – Челябинск

Дорожные службы перекроют трассу Екатеринбург – Челябинск
16+
Фото: Pixabay
Движение транспорта закроют на подъезде к уральской столице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

В ночь на 1 ноября перекроют Челябинский тракт на подъезде к Екатеринбургу.
 
Рабочие установят надземный пешеходный переход на 191-м километре трассы в районе остановки транспорта "16-й" километр, сообщили в Уралуправтодоре. Дорога будет перекрыта с 03.00 до 03.40 по местному времени. Автомобилисты могут объехать закрытый участок через ЕКАД (по ходу движения из Екатеринбурга) и поселок Большой Исток (по ходу движения из Челябинска через транспортную развязку на 188-м километре).

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Маша Шмурыгина, 27.10.2017, 17:40
Тэги: Дороги
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