Екатеринбурженка вошла в тройку претенденток на место солистки группы «Серебро»

Анастасия Грибкова прошла в финал конкурса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

Жительница Екатеринбурга 19-летняя Анастасия Грибкова вышла в тройку претенденток на место новой солистки в группе Serebro. В течение недели длилось интернет-голосование и наибольшее количество голосов получила Анастасия. Новость об этом написал в своем Instragram продюсер Максим Фадеев.

– Скажу честно, ждал этого дня не меньше, чем все вы. И до последнего не знал, кто станет лидером народного голосования. Наконец мы объявляем результаты! Ваш выбор – Грибкова Настя. Именно ей вы поставили максимальное количество "+" под видео и выдвинули ее кандидатуру в тройку лидеров! Она станет одной из главных претенденток на место в группе Serebro, наряду с выбором MALFA и российского бренда смартфонов BQ, – написал он.