Екатеринбурженка отсудила деньги у юристов, обещавших оформить военник ее сыну

16+ Фото: Евгений Стоянов / "Наша Газета"

За услуги фирмы женщина заплатила 51 тысячу рублей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017 Юридическая компании "Дигестъ" пообещала жительнице Екатеринбурга оформить военный билет для ее сына-призывника. За услугу екатеринбурженка заплатила юристам 51 тысячу рублей, сообщили в пресс-службе Областного суда. В компании пообещали оформить военник в течение недели. Однако после того, как этот срок истек, документ так и не был получен. Тогда женщина потребовала вернуть ей деньги. Но юристы этого делать не спешили. Ей пояснили, что возврату подлежит только сумма, из которой фирма вычла фактически понесенные расходы. Такой вариант женщину не устроил и она обратилась в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. – Суд удовлетворил требования истца. С ООО "Дигестъ" была взыскана сумма 77 526 рублей, в том числе 51 000 рублей – сумма по договору, 25 500 рублей – штраф, 1 026 рублей – госпошлина, – сообщили в пресс-службе облсуда. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: