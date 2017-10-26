Хозяин собаки, покусавшей ребенка под Тавдой, заплатит пострадавшей 100 тысяч рублей

Инцидент случился в поселке Карабашка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

Владелец собаки, которая в деревне Карабашка покусала десятилетнюю девочку, заплатит пострадавшей 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Собака напала на девочку вечером 2 августа.

– Хозяин собаки отпустил ее гулять без поводка, намордника и сопровождения, в результате чего собака покусала несовершеннолетнюю девочку, – рассказали в пресс-службе ведомства.

У ребенка были зафиксированы укусы на затылке, рваные раны левого уха и плеча.

– Тавдинская городская прокуратура направила исковое заявление о взыскании с хозяина собаки в пользу несовершеннолетней девочки в счёт компенсации морального вреда денежной суммы в размере 100 тысяч рублей. Заявление удовлетворено в полном объеме, – добавили в прокуратуре.

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