На химическом заводе в Нижнем Тагиле произошла авария

Пожар, начавшийся после аварии, напугал горожан.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017
В ночь на 25 октября на Коксохимическом заводе в Нижнем Тагиле произошла авария, сообщает tagilcity.
Пожар, начавшийся после аварии, напугал тагильчан: пламя поднималось высоко и освещало небо заревом. По данным портала, из-за аварии оборудование нескольких цехов завода было обесточено, что привело к дополнительным выбросам газа. Пожар был потушен спустя два часа. Данных о пострадавших нет.
Коксохимическое производство входит в компанию ЕВРАЗ.