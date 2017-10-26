На химическом заводе в Нижнем Тагиле произошла авария

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Пожар, начавшийся после аварии, напугал горожан. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017 В ночь на 25 октября на Коксохимическом заводе в Нижнем Тагиле произошла авария, сообщает tagilcity Пожар, начавшийся после аварии, напугал тагильчан: пламя поднималось высоко и освещало небо заревом. По данным портала, из-за аварии оборудование нескольких цехов завода было обесточено, что привело к дополнительным выбросам газа. Пожар был потушен спустя два часа. Данных о пострадавших нет. Коксохимическое производство входит в компанию ЕВРАЗ.

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, 27.10.2017, 08:38

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 27.10.2017, 08:38Тэги: Пожар Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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