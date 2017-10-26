Ольга Голодец приедет в Екатеринбург, Греф и Васильева – нет

Вице-премьер примет участие в заседании совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017
В пятницу и субботу в резиденции губернатора Свердловской области пройдет заседание совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
В заседании совета примет участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, а вот министр образования Ольга Васильева и глава Сбербанка Герман Греф останутся в Москве.
Как и сообщалось ранее, губернатор области Евгений Куйвашев тоже посетит заседание совета после возвращения из командировки по Латинской Америке.
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В администрации губернатора отметили, что вопросы образования – не единственная цель визита Голодец. Вице-премьер поднимет и вопросы, связанные с долгами по зарплате и в бюджетной сфере.
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