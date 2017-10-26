По случаю Хэллоуин в Екатеринбурге пройдет велопробег «педальных монстров»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017
28 октября по центральным улицам города проедут велосипедисты, облаченные в монстров. Велопробег VELOWEEN 2017 посвящен празднику Хэллоуина.
– На этот ужасающий велопробег соберутся педальные монстры города всех мастей. Всем велосипедистам предлагается перевоплотиться в героя страшной сказки или фильма и присоединиться к другим кошмарным персонажам, - отметили организаторы пробега МОО "Вело-Город".
Вело-пробег стартует в 20.00 от Малышева, 44. Дальше велосипедисты поедут по маршруту Мамина-Сибиряка – Куйбышева – Хохрякова – проспект Ленина. Завершится велопробег у памятника Татищеву и де Геннину.
- Как сообщили организаторы, участники, показавшие самые жуткие образы, получат призы.
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