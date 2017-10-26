Роды принимали всем вагоном: жительница Свердловской области стала мамой в поезде

На свет появилась здоровая крепкая девочка, которую назвали Елизаветой.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017
Жительница Свердловской области, которая решила совершить путешествие из Казани в Екатеринбург на 9 месяце беременности, родила прямо в поезде.
Как сообщает пресс-служба Ижевского ЛО МВД России на транспорте, роды начались, когда поезд проходил через территорию Удмуртии, около города Сарапул.
На помощь роженице сбежались все пассажиры. К счастью, несмотря на отсутствие врачебной помощи и оборудования, на свет появилась здоровая девочка. Мама назвала ее Елизаветой.
- Сейчас мама с дочкой в медицинском учреждении. Обе чувствуют себя хорошо.