Роды принимали всем вагоном: жительница Свердловской области стала мамой в поезде

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На свет появилась здоровая крепкая девочка, которую назвали Елизаветой. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017 Жительница Свердловской области, которая решила совершить путешествие из Казани в Екатеринбург на 9 месяце беременности, родила прямо в поезде.

Как сообщает пресс-служба Ижевского ЛО МВД России на транспорте, роды начались, когда поезд проходил через территорию Удмуртии, около города Сарапул.

На помощь роженице сбежались все пассажиры. К счастью, несмотря на отсутствие врачебной помощи и оборудования, на свет появилась здоровая девочка. Мама назвала ее Елизаветой. Сейчас мама с дочкой в медицинском учреждении. Обе чувствуют себя хорошо.

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, 27.10.2017, 20:15

Тэги: Дороги

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Администратор , 27.10.2017, 20:15Тэги: Дети Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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