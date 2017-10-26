Строители завершили благоустройство «Екатеринбург Арены»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017
Генеральный подрядчик реконструкции Центрального стадиона компания "Синара-Девелопмент" объявила о завершении благоустройства территории спортивного объекта.
– Мы уделяем особое внимание созданию комфортных и безопасных условий на всей территории спорткомплекса. Немаловажным считаем для себя и эстетическую составляющую стадиона, поэтому на стенах внутри стадиона появится интересные тематические графические картины, которые придадут индивидуальность каждой трибуне, — заявил гендиректор компании "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.
Общая площадь благоустройства составила около 8 гектаров: высажено 150 деревьев, 2000 кустарников и 340 кв.м цветников. Вокруг стадиона появилась беговая дорожка из антискользящего покрытия.
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