Наверх
В России ограничат размеры частных домов
13:45, сегодня
Строители завершили благоустройство "Екатеринбург Арены"
13:24, сегодня3
В центре Екатеринбурга на пешеходном переходе сбили дедушку
13:15, сегодня1
В Свердловской области запустят экологическую акцию "Сдай батарейку – сохрани окружающий мир!"
13:00, сегодня
С начала года объем привлеченных средств ВТБ в УрФО вырос в 1,5 раза
В Свердловской области товарный поезд протаранил легковушку
12:45, сегодня
В праздники в Екатеринбурге отменят электрички и "Ласточки"
12:15, сегодня
В Екатеринбурге у башни "Исеть" произошел пожар
12:05, сегодня
ВТБ поддержал развитие южных центров группы "Тюменьагромаш"
Более 200 театров, музеев, библиотек присоединились к "Ночи искусств": список площадок в Екатеринбурге
12:00, сегодня
Женщина и двое детей отравились угарным газом в Свердловской области
11:41, сегодня
Бард Новиков хочет отсудить у "Первого канала" миллион евро
11:15, сегодня
3 ситуации, когда брать ипотеку нужно не в банке
Страшное ДТП под Екатеринбургом: Geely протаранила ВАЗ
10:48, сегодня
"Автомобилист" впервые с 2015 года переиграл "Сочи"
10:12, сегодня
Екатеринбурженка вошла в тройку претенденток на место солистки группы "Серебро"
09:19, сегодня
ВТБ профинансировал ООО "АрктикЭнергоСтрой" на 220 млн рублей
В Екатеринбурге ночью горел магазин
09:07, сегодня
Выходные для отважных в Екатеринбурге с 28 по 29 октября: запретная "Матильда", Ночь киноужасов и львы с тиграми
09:00, сегодня
Ольга Голодец приедет в Екатеринбург, Греф и Васильева – нет
08:52, сегодня
Портфель привлеченных средств населения Группы ВТБ превысил 3 трлн рублей
На химическом заводе в Нижнем Тагиле произошла авария
08:38, сегодня
В Екатеринбург приедет автор комиксов про Скуби-Ду
08:28, сегодня
В выходные Екатеринбург накроет снегопад
08:15, сегодня
Смена реквизитов котловых счетов
"Ты будешь об этом жалеть": радиоведущему, создавшему петицию против директора ЦПКиО, начали угрожать
21:01, 26.10.20172
Екатеринбургский аэропорт Кольцово признали готовым к зимнему сезону
20:12, 26.10.2017
В Екатеринбурге уничтожили еще 100 кг мяса
19:27, 26.10.2017
Бесплатное открытие расчетного счета и оформление документов
Виновата Москва: в мэрии ответили на главные претензии к ремонту проспекта Ленина
18:20, 26.10.20173
В Свердловской области начальница почты присваивала пенсии
18:05, 26.10.2017
Макаровский мост в Екатеринбурге снова закроют
17:36, 26.10.2017
ВТБ Форекс удвоил среднемесячный объем сделок по итогам третьего квартала
В Нижнем Тагиле арестован третий полицейский, подозреваемый в убийстве задержанного
17:04, 26.10.20171
В Екатеринбурге вынесли приговор организатору финансовой пирамиды
16:04, 26.10.2017
В честь чемпионата мира в "Уральскую ночь музыки – 2018" будут работать спортивные площадки
15:46, 26.10.2017
Актуальные вопросы капитального ремонта рассмотрели в Западном управленческом округе
Униженные и оскорбленные: рецензия на фильм "Матильда"
15:45, 26.10.20172
ВТБ повысил ставки по сезонному вкладу "Громкая выгода"
15:38, 26.10.2017
Мэрия Екатеринбурга потратит 10 миллионов на ноутбуки и телефоны
15:32, 26.10.2017
Группа ВТБ выдала полмиллиарда рублей по программе кредитования подержанных автомобилей
В Свердловской области женщина на Ford Focus утонула в карьере
15:10, 26.10.20172
В Свердловской области водитель грузового Mercedes погиб в ДТП с автогрейдером
14:52, 26.10.2017
В Екатеринбурге парень выпал с 18 этажа
14:34, 26.10.2017
ВТБ поддерживает инвестиционный проект "Сила картона" в Перми
Ural Music Night пройдет под эгидой классической музыки: в ней примут участие филармония, Оперный и консерватория
14:30, 26.10.2017
"Городу нужен современный парк": в Екатеринбурге собирают подписи за отставку главы ЦПКиО
14:09, 26.10.20173
В Екатеринбурге преступники вновь "обчистили" салон сотовой связи
14:02, 26.10.2017
ВТБ снизил минимальную ставку по кредиту наличными на 2 п.п.
Поджигателя ККТ "Космос" в Екатеринбурге признали невменяемым
14:00, 26.10.2017
На "Ночь музыки" в Екатеринбурге пригласят Земфиру
13:46, 26.10.2017
Ремонт на проспекте Ленина в Екатеринбурге закончат только к 15 ноября
13:45, 26.10.2017
Сергей Кульпин, ВТБ: 2017 год станет рекордным по спросу на ипотеку
Стала известна причина яркого свечения в небе над Екатеринбургом
13:12, 26.10.20172
В Екатеринбурге пройдет IV Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech
12:53, 26.10.2017
В центре Екатеринбурга пройдет акция "Молитва памяти"
12:39, 26.10.2017
Ксения Собчак ответит на вопросы екатеринбуржцев
12:32, 26.10.2017
В Свердловской области дети вынуждены добираться в школу по опасному мосту
11:55, 26.10.2017
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в УрФО превысил 200 млрд рублей
11:35, 26.10.2017
В выходные в Екатеринбурге резко похолодает
10:58, 26.10.2017
В уральскую колонию привезли отборных телочек
10:38, 26.10.2017
Отрезавшую себе грудь Юлию Савиновских проверит психолог
10:18, 26.10.2017
"Выращивают киборгов": в небе над Екатеринбургом появилось странное свечение
09:49, 26.10.2017
Фотограф из Екатеринбурга снял потрясающие пейзажи Свердловской области
09:15, 26.10.20173

Строители завершили благоустройство «Екатеринбург Арены»

Строители завершили благоустройство "Екатеринбург Арены"
16+
Фото: центр общественных связей Группы Синара
Стадион примет четыре матча ЧМ-2018.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

Генеральный подрядчик реконструкции Центрального стадиона компания "Синара-Девелопмент" объявила о завершении благоустройства территории спортивного объекта.

– Мы уделяем особое внимание созданию комфортных и безопасных условий на всей территории спорткомплекса. Немаловажным считаем для себя и эстетическую составляющую стадиона, поэтому на стенах внутри стадиона появится интересные тематические графические картины, которые придадут индивидуальность каждой трибуне, — заявил гендиректор компании "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

Общая площадь благоустройства составила около 8 гектаров: высажено 150 деревьев, 2000 кустарников и 340 кв.м цветников. Вокруг стадиона появилась беговая дорожка из антискользящего покрытия.

  • На "Екатеринбург Арене" продолжается тестирование подсветки фасада. Уже в ноябре этого года она начнет работать по ночам на постоянной основе.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 27.10.2017, 13:24
Тэги: Футбол, Спорт, ЧМ-2018
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Горожанин27 октября 2017, 13:48
"стадион для уральского климата" - сплошной сквозняк
1
1
Согласны с автором?
Екатеринбурге27 октября 2017, 13:52
Прочитал новость - посмотрел в окно - пришел к выводу, что живу в каком-то другом Екатеринбурге
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 13:55
В ответ на комментарий пользователя
"стадион для уральского климата" - сплошной сквозняк
Развернуть
Да на верхотуре продует мама не горюй
0
1
Согласны с автором?

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Фото Культура Новости Новости дня Общественный транспорт Семья Мужчины Расстрел Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Развлечения Статистика Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов ЖКХ Погода Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Ельцин-центр Ошибки врачей МЧС Ловец покемонов Екатеринбуржцы в разных странах Хоккей Авто Дом-2 Коллекторы Знаменитости Отдых ЧМ-2018 Новый год Мода В Екатеринбурге -40 градусов Корь Расстрел на Депутатской Взятки Пожар Искусство ЖКХ Свердловской области Экономика Дело Пьянкова Горящие авто Криминал Самолет Мотоциклы История Екатеринбурга Позитив Рейтинг Грипп Красота Убийство в Рахмангулово Интервью Туризм Финансы Кризис и санкции Гололед Политика Истории 9 мая Взрыв Медицина Недвижимость Мировые новости Волейбол Высокие технологии Транспортная реформа Кто заработал Самолет Минобороны упал в Якутии Снос монастыря на Качканаре Слухи Образование Конкурсы Мистика Доска позора Горячее Грипп в Екатеринбурге Женщины Биатлон Скандал с Новиковым Бэби-боксы Военный репортаж Здоровье Расписание Студенты Обрушение крыши на Калинина Парковки Отношения Транспорт Сибирская язва Смерть ДТП Недвижимость Свердловской области Психология Дорожные воины ЗАГС Скорая помощь Производство Необычное Храм святой Екатерины Видео Отключение света Уралмаш, Эльмаш Тест Репортаж Скандалы В Египте разбился самолет с российскими туристами ИГИЛ Растения Эксклюзив Ту 154 Секс Новости России Лайфхак Дети Баскетбол Футбол Рецензия Школа Розыск Бизнес Экономия Еда Религия Война ритуальных агентств Шоу-бизнес Суд Спорт СМИ Убийство Ирины Вахрушевой Голодовка в колонии Хэллоуин-2015 9 мая ВУЗ История успеха Приговор Лошагину Опрос Музыка Катастрофа Происшествия Личное Крушение самолета под Ростовом Путин Деньги Афиша ГИБДД Интернет Животные Пусть говорят Выставки Приостановка полетов в Египет Строительство Дороги Жизнь в городе Мультимедиа

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru