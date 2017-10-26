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Свердловские заводы попали в список российских предприятий, которые оказались под угрозой санкций США

Свердловские заводы попали в список российских предприятий, которые оказались под угрозой санкций США
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Фото: пресс-служба ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина"
Американские власти пытаются запретить сотрудничать с этими организациями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

США назвали предприятия России, сотрудничество с которыми грозит санкциями

Власти США представили перечень российских организаций и ведомств, сотрудничество с которыми пытаются запретить под угрозой санкций. При этом ряд организаций уже внесены в "черные списки". Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в документах, опубликованных в четверг американскими СМИ.

В список, в частности, включены "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Ижевский механический завод, концерны "Калашников" и "Ижмаш", Научно-производственное объединение "СПЛАВ" и  компания "Рособоронэкспорт". Кроме того, в черный список вошли Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова", АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (ВПК "НПО машиностроения"), ООО "Молот-Оружие", ОАО "Мытищинский машиностроительный завод", АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР", корпорация "ОБОРОНПРОМ", АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), госкорпорация Ростех, ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие". В том числе свердловские предприятия – ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина", корпорация УВЗ ("Уралвагонзавод") и концерт РТИ.

В будущем санкции также могут затронуть партнеров российской корпорации "МиГ", компании "Сухой", "Вертолеты России", концерна "Созвездие", государственного научно-производственного предприятия "Базальт", корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Научно-исследовательского института приборостроения имени В. В. Тихомирова, компании "Туполев", "Объединенной авиастроительной компании", "Объединенной двигателестроительной корпорации", "Объединенной приборостроительной корпорации" и "Объединенной судостроительной корпорации".

Кроме того, в список ведомств, на которые распространяются ограничения, внесены структуры российского разведсектора. Причем, эти ведомства уже давно находятся под американскими санкциями, которые были введены еще при предыдущем американском лидере Бараке Обаме.

Санкции грозят тем, кто будет сотрудничать с этими российскими организациями, но лишь в "значительных транзакциях".

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Евгений Светлый, 27.10.2017, 16:43
Тэги: СМИ, Производство, Новости
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