В Екатеринбург приедет автор комиксов про Скуби-Ду

Алекс Симмонс раскроет секреты создания графических историй.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017
В Екатеринбурге 6 ноября пройдет Фестиваль фантастики и фэнтези "Ф3". Мероприятие, которое пройдет в Центре Культуры "Урал", посетит один из авторов комиксов про Скуби-Ду Алекс Симмонс.
фото: оргнанизаторы фестиваля
– Признанный писатель раскроет секреты создания графических историй, с момента формирования идеи до финального исполнения, а также ответит на вопросы о писательской карьере, последних работах и творческом процессе, – пишут организаторы фестиваля.
- Алекс Симмонс - американский автор комиксов и писатель, художник и преподаватель.
- Симмонс написал более 17 книг для школьников и подростков.
- Является автором и создателем приключенческого комикса "Блэкджек", комиксов о легендарном старшекласснике Арчи и о псе Скуби-Ду, а также основателем Детского КомикКона.
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