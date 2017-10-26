В Екатеринбург приедет автор комиксов про Скуби-Ду

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Алекс Симмонс раскроет секреты создания графических историй. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017 В Екатеринбурге 6 ноября пройдет Фестиваль фантастики и фэнтези "Ф3". Мероприятие, которое пройдет в Центре Культуры "Урал", посетит один из авторов комиксов про Скуби-Ду Алекс Симмонс. фото: оргнанизаторы фестиваля – Признанный писатель раскроет секреты создания графических историй, с момента формирования идеи до финального исполнения, а также ответит на вопросы о писательской карьере, последних работах и творческом процессе, – пишут организаторы фестиваля. Алекс Симмонс - американский автор комиксов и писатель, художник и преподаватель.

Симмонс написал более 17 книг для школьников и подростков.

Является автором и создателем приключенческого комикса "Блэкджек", комиксов о легендарном старшекласснике Арчи и о псе Скуби-Ду, а также основателем Детского КомикКона. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 27.10.2017, 08:28

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 27.10.2017, 08:28Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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