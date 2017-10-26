На Шарташе из-за антисанитарии снова закрыли кафе восточной кухни «Каспий»

Работу заведения приостановили на 30 суток.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

Судебные приставы Кировского района снова закрыли кафе восточной кухни "Каспий" на улице Проезжей. Как уточнили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, кафе опечатали по решению Октябрьского районного суда за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

– Юридическое лицо привлечено к административной ответственности, – прокомментировали в ведомстве. – Назначено административное наказание в виде приостановления деятельности кафе на 30 суток.

Судебные приставы-исполнители опечатали двери кафе. Чтобы исключить доступ гостей, там разместили листки с соответствующей информацией.

Заметим, что кафе "Каспий" далеко не в первый раз привлекает к себе внимание ведомств. В 2013 году прокуратура Кировского района потребовала снести самовольную постройку.

Два года назад здание также опечатали, однако на его работу это никак не повлияло.

В прошлом году половину кафе снесли, остановив работы для вывоза мусора. Но за это время здание отстроили вновь.

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