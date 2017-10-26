В Екатеринбурге ночью горел магазин

Пожар начался около полуночи на втором этаже здания. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017 В Екатеринбурге в ночь на 27 октября загорелся магазин "Пикник". Пожар произошел на улице Окружной, сообщает областное управление МЧС. Сообщение о возгорании в здании бывшего магазина поступило около полуночи. На площади 30 квадратных метров горели три промышленных холодильников на 2 этаже магазина. Пожар тушили 14 спасателей и 4 спецмашины, борьба с огнем длилась до половины четвертого утра. Пострадавших нет, причины пожара выясняются. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: