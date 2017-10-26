В Екатеринбурге ночью горел магазин

Пожар начался около полуночи на втором этаже здания.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017
В Екатеринбурге в ночь на 27 октября загорелся магазин "Пикник". Пожар произошел на улице Окружной, сообщает областное управление МЧС.
Сообщение о возгорании в здании бывшего магазина поступило около полуночи. На площади 30 квадратных метров горели три промышленных холодильников на 2 этаже магазина. Пожар тушили 14 спасателей и 4 спецмашины, борьба с огнем длилась до половины четвертого утра.
Пострадавших нет, причины пожара выясняются.