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В Екатеринбурге ночью горел магазин

В Екатеринбурге ночью горел магазин
16+
Фото: vk.com/incekb
Пожар начался около полуночи на втором этаже здания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

В Екатеринбурге в ночь на 27 октября загорелся магазин "Пикник". Пожар произошел на улице Окружной, сообщает областное управление МЧС.
 
Сообщение о возгорании в здании бывшего магазина поступило около полуночи. На площади 30 квадратных метров горели три промышленных холодильников на 2 этаже магазина. Пожар тушили 14 спасателей и 4 спецмашины, борьба с огнем длилась до половины четвертого утра.
 
Пострадавших нет, причины пожара выясняются.
 

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Маша Шмурыгина, 27.10.2017, 09:07
Тэги: Фото, Пожар
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