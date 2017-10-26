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В праздники в Екатеринбурге отменят электрички и «Ласточки»

В праздники в Екатеринбурге отменят электрички и "Ласточки"
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Фото: пресс-служба Свердловской пригородной компании
Из-за дополнительного выходного ж/д вокзал перейдет на новое расписание.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

В праздники, 5 и 6 ноября, в Екатеринбурге из-за дополнительного дня отдыха изменится расписание «городских электричек» и "Ласточек" в Свердловской области.

– Так, 6 ноября будут отменены электрички, курсирующие по рабочим дням, – № 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212 сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный, – сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании. – "Ласточка" № 7060 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский, курсирующий ежедневно кроме воскресенья, пойдет 5 ноября, а 6 ноября рейс будет отменен.

Также "Ласточка" № 7070 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский, курсирующий по воскресеньям, пойдет 6 ноября. а 5 ноября ее отменят.

  • Изменения в расписании пригородных поездов можно посмотреть на сайте www.svrpk.ru. Дополнительную информацию можно получить в мобильном приложении "Пригород", а также в Едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" бесплатно по номеру 8-800-775-00-00.

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Евгений Светлый, 27.10.2017, 12:15
Тэги: Транспорт, Новости
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