В праздники в Екатеринбурге отменят электрички и «Ласточки»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017
В праздники, 5 и 6 ноября, в Екатеринбурге из-за дополнительного дня отдыха изменится расписание «городских электричек» и "Ласточек" в Свердловской области.
– Так, 6 ноября будут отменены электрички, курсирующие по рабочим дням, – № 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212 сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный, – сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании. – "Ласточка" № 7060 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский, курсирующий ежедневно кроме воскресенья, пойдет 5 ноября, а 6 ноября рейс будет отменен.
Также "Ласточка" № 7070 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский, курсирующий по воскресеньям, пойдет 6 ноября. а 5 ноября ее отменят.
- Изменения в расписании пригородных поездов можно посмотреть на сайте www.svrpk.ru. Дополнительную информацию можно получить в мобильном приложении "Пригород", а также в Едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" бесплатно по номеру 8-800-775-00-00.
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