В Первоуральске суд вынес приговор банде за отмывание трех миллионов рублей

Они отмыли более 3 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

В Первоуральске суд вынес приговор трем местным жителям – Наталье Терещенко, Миле Могл и Эдуарду Рутковскому. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области, их признали виновными по двум статьям – групповое мошенничество в крупном и особо крупном размерах, а также отмывание денег.

– У них был доступ к ПО банков АО "Русский Стандарт", "Альфа-Банк", "ВТБ-24", "Хоум Кредит Банк", – рассказывают в надзорном ведомстве. – Через эти программы они оформляли кредиты на различных людей, после чего обналичивали эти деньги.

Также мошенники обманывали людей, находящихся в тяжелой финансовой ситуации – они просили их брать кредиты по подложным документам. Всего злоумышленники отмыли более трех миллионов рублей.

Суд назначил Наталье Терещенко наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет; Миле Могл – в виде 7 лет лишения свободы; Эдуарду Рутковскому – в виде 6 лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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