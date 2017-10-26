В России ограничат размеры частных домов

Законопроект распространяется на дома высотой не более 3 этажей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

Российское правительство планирует ограничить размеры частных жилых домов, сообщает "Коммерсантъ". Законопроект касается отдельно стоящих домов высотой не более 3 этажей, рассчитанных на одну семью.

– У нас этим законом устанавливаются единые требования к параметрам и строительству объекта ИЖС. Его предлагается определить как отдельно стоящий дом, с количеством надземных этажей не больше трех и высотой не более 20 метров, не состоящий из квартир или блок-секций, – сообщил изданию министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

С помощью этого власти планируют бороться с недобросовестными застройщиками, которые возводят высотки на землях для индивидуального жилого строительства за счет средств дольщиков. Если человек хочет построить дом площадью менее 500 квадратных метров, он должен уведомить об этом местную администрацию и затем сообщить об окончании строительства.