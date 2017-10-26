В выходные Екатеринбург накроет снегопад

Потепление ожидается только с понедельника.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

В ночь с 26 на 27 октября Екатеринбург накрыло мощным снегопадом. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, такая погода продлится в уральской столице как минимум до понедельника, когда столбик термометра днем поднимется до +5.

Как и ожидалось, выходные выдадутся снежными и холодными.

В пятницу, 27 октября, днем около 0. Облачно, небольшой снег. Ветер восточный 2 м/с.

В субботу, 28 октября, ночью -5, днем -1. Облачно, небольшой снег. Ветер западный 3 м/с.

В воскресенье, 29 октября, ночью -7, днем потеплеет до +1. Переменная облачность, небольшие осадки. Ветер юго-восточный 4 м/с.

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