Власти Екатеринбурга определили новую стоимость проезда в общественном транспорте

Глава администрации города объяснил причины очередного подорожания проезда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

Цена одной поездки в общественном транспорте Екатеринбурга может увеличиться до 29 рублей, сообщает «Новый день» со ссылкой на главу администрации города Александра Якоба.

По его словам, заявку с просьбой увеличить цены направлена транспортниками города в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) Свердловской области.

— Предпосылки к повышению цен были давно. Еще когда мы обсуждали повышение тарифа до 26 рублей, транспортные предприятия закладывали обоснование на 28 рублей. Поэтому в этом году они снова обратились в РЭК. Предварительно можно говорить, что речь шла о 29 рублях за поездку, но это только в том случае, если пассажир покупает разовый билет за наличные деньги, — сказал Александр Якоб.