Власти Екатеринбурга определили новую стоимость проезда в общественном транспорте

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016
Цена одной поездки в общественном транспорте Екатеринбурга может увеличиться до 29 рублей, сообщает «Новый день» со ссылкой на главу администрации города Александра Якоба.
По его словам, заявку с просьбой увеличить цены направлена транспортниками города в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) Свердловской области.
— Предпосылки к повышению цен были давно. Еще когда мы обсуждали повышение тарифа до 26 рублей, транспортные предприятия закладывали обоснование на 28 рублей. Поэтому в этом году они снова обратились в РЭК. Предварительно можно говорить, что речь шла о 29 рублях за поездку, но это только в том случае, если пассажир покупает разовый билет за наличные деньги, — сказал Александр Якоб.
- Ранее в РЭК поступила заявка от руководства «Екатеринбургского метрополитена» на увеличение стоимости одной поездки до 35 рублей.
- С 15 января 2016 года по требованию транспортных предприятия в Екатеринбурге стоимость одной поездки была увеличена с 23 до 26 рублей. Власти города обосновали подорожание тем, что с 2012 по 2015 годы уровень автомобилизации в городе увеличился на 15%. Настолько же упал пассажиропоток в общественном транспорте города.