Ансамбль ЦВО хочет устроить в Екатеринбурге концерт в память жертв авиакатастрофы Ту-154

Выступление может пройти 3 февраля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016
Ансамбль ЦВО планирует устроить в Екатеринбурге концерт, который посвятит жертвам авиакатастрофы самолета Ту-154 под Сочи. Об этом рассказал главный дирижер ансамбля ЦВО Андрей Семочкин, пишет сегодня, 27 декабря, ЕАН.
- Мы своим художественным советом обсудили, хотим выдвинуть такую идею — 3 февраля, на 40-й день провести концерт у нас в Екатеринбурге и собрать творческие коллективы. Не знаю, как руководство: пойдет — не пойдет на это, - рассказал Андрей Семочкин.
- Ту-154 потерпел крушение в Черном море утром в воскресенье, 25 декабря. Все 92 человека – военные, журналисты, музыканты известного ансамбля Александрова, которые находились на борту, погибли.