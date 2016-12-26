Посылки, переводы и пенсии выдавать будут: график работы «Почты России» в новогодние праздники

В выходные не будут работать отделения, а также сотрудники почты не будут вынимать письма из ящиков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

«Почта России» озвучила график работы в новогодние праздники. Так, 31 декабря и 6 января рабочий день в отделениях сократят на один час. 1, 2 и 7 января 2017 года почтовые отделения отправятся на выходные. В эти дни также не будут доставлять почтовые отправления, печатные издания и вынимать письма из почтовых ящиков.

Зато 3, 4, 5 и 8 января 2017 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.