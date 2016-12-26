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«Пять лет – одна традиция»: абажуры Тимофея Ради появились на фонарях в центре Екатеринбурга

«Пять лет – одна традиция»: абажуры Тимофея Ради появились на фонарях в центре Екатеринбурга
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Фото: www.facebook.com/tradya
Оранжевые абажуры появились на фонарях в ночь на 27 декабря.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

Художник Тимофей Радя вновь надел оранжевые абажуры на фонари напротив корпуса УрФУ и Оперного театра на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Снимок своей работы Радя опубликовал на своей странице в Фейсбуке сегодня, 27 декабря.
 
В ночь на 27 декабря знаменитые на весь город абажуры уличного художника Тимофея Ради снова появились на фонарях в центре Екатеринбурга. Появление абажуров зимой стало традицией - пятый раз художник надевает их на фонари напротив Оперного театра. Екатеринбуржцы, уже заметившие абажуры, порадовались их возвращению и опубликовали снимки в соцсетях. 
 
абажуры тимофея ради в екатеринбурге 27 декабря 2016
 
Опубликовал фотографию своего творения и сам автор. Тимофей подписал снимок словами «Пять лет - одна традиция» и поблагодарил тех, кто помог ему в возвращении абажуров.
 
абажуры тимофея ради в екатеринбурге 27 декабря 2016
  • Первый раз абажуры появились как акция в рамках фестиваля «Не темно», чем вызвал восторг горожан и недовольство администрации Екатеринбурга.
  • Тимофей Радя попал в топ-20 самых влиятельных российских художников по версии журнала «Артгид». Подробнее здесь.

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Маша Шмурыгина, 27.12.2016, 08:20
Тэги: Фото, Позитив
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