Рекламу в метро Екатеринбурга признали незаконной

Суд признал недействительными договоры на размещение рекламы в Екатеринбургском метрополитене.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016
Суд подтвердил недействительность договоров на размещение рекламы в екатеринбургском метро, сообщили в пресс-службе областного управления ФАС 27 декабря.
По данным антимонопольной службы, Екатеринбургский метрополитен без торгов заключил сделку с ООО «Рекламное агентство «Метро 2000» на предоставление площадей для размещения рекламы в метро. Такой договор позволил рекламному агентству на внеконкурсной основе вести предпринимательскую деятельность в метро, используя муниципальное имущество.
В ФАС посчитали такую ситуацию нарушением порядка распоряжения муниципальным имуществом, установленного федеральным законодательством, и обратились в Арбитражный суд Свердловской области.
- Суд с ФАС согласился и удовлетворил требование антимонопольного ведомства. Суд апелляционной инстанции оставил решение в силе.
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