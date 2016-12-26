Наверх
В новогодние праздники автобусы в Екатеринбурге будут ходить по новому графику
12:20, сегодня
В Алапаевске прохожий украл пенсию у пожилой женщины
12:30, сегодня
В центре Екатеринбурга столкнулись два пассажирских автобуса
12:18, сегодня
Рекламу в метро Екатеринбурга признали незаконной
11:50, сегодня
Рынску требуют прогнать из России, украинский художник рисует карикатуры: реакция Сети на авиакатастрофу Ту-154
11:40, сегодня
Свердловский облсуд запретил штрафовать водителей за парковку на газонах
11:22, сегодня
Жителя Невьянска, укусившего полицейского, отправили в колонию на 3 года
10:40, сегодня
В Екатеринбурге водитель БМВ выстрелил в прохожего из-за места на парковке у торгового центра
10:21, сегодня
В крушении Ту-154 в Черном море погиб уроженец Екатеринбурга
09:24, сегодня
Спасатели эвакуировали семь человек: в Екатеринбурге горела жилая пятиэтажка
09:11, сегодня
В Сети появилось фото из Ту-154, сделанное пассажиром перед авиакатастрофой
08:45, сегодня
«Пять лет – одна традиция»: абажуры Тимофея Ради появились на фонарях в центре Екатеринбурга
08:20, сегодня
Быстро, удобно и без нервотрепки: госуслуги МВД стали доступнее для свердловчан
08:13, сегодня
«Мы – нетающие снежинки!» Команда серьезных девушек от 60 до 75 лет будет поздравлять горожан с Новым годом
20:48, 26.12.2016
Уральский художник Слава ПТРК принял участие в международном проекте «Время идет только вперед!»
20:13, 26.12.2016
На трассе Екатеринбург – Тюмень иномарка врезалась в фуру, водитель легковушки погиб
19:50, 26.12.20161
Храм-на-воде и арест барда Новикова: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев о главном в 2016 году
19:34, 26.12.20162
«ВКонтакте» запустит функцию самоудаляющихся фото и видео
18:25, 26.12.2016
Скандальный московский театр покажет три спектакля в Ельцин Центре
17:49, 26.12.2016
Осталось три дня: ледовый городок в Екатеринбурге почти готов к открытию
17:22, 26.12.2016
За убитого макулатурой коллегу жителю Новой Ляли дали 10 месяцев
17:00, 26.12.2016
Среди погибших на самолете Ту-154 было двое уральцев
16:58, 26.12.2016
Екатеринбургский общественный транспорт признали небезопасным
16:27, 26.12.20161
Груженный лесом КамАЗ врезался в пассажирский поезд в Свердловской области
16:08, 26.12.2016
Новогодний банкет сотрудников СИЗО закончился дракой
15:56, 26.12.2016
«Газпромнефть» переименовала американо в руссиано на своих заправках в Екатеринбурге
15:39, 26.12.2016
Внимание! Мошенники ходят по квартирам в Екатеринбурге: жертв выбирают среди пенсионеров
15:14, 26.12.20161
Названа сумма, которая нужна для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге
15:11, 26.12.2016
Нашли более 1 000 нарушений: свердловский Роспотребнадзор проверил «Евросеть» и остался недоволен
15:00, 26.12.2016
Полицейские поймали виновника смертельного ДТП на свердловской трассе
14:57, 26.12.2016
Сотрудница полиции украла у подозреваемой три тысячи рублей
14:26, 26.12.20161
Теперь «Боярышник» не купишь: в России запретили торговать спиртосодержащей непищевой продукцией
14:20, 26.12.20163
В автосервисе «Экстра» Каменска-Уральского зарезали мужчину
14:20, 26.12.2016
Паломники смогут добраться из Екатеринбурга до Верхотурья на бесплатной электричке
14:16, 26.12.2016
Двое мужчин пытались распилить банкомат Сбербанка в Каменске-Уральском
13:50, 26.12.2016
В Екатеринбурге приготовили три тонны оливье для «Книги рекордов Гиннесса»
13:37, 26.12.2016
Переходил дорогу в неположенном месте: на Юго-Западе автобус сбил мужчину
13:25, 26.12.2016
«Пора поставить точку»: губернатор Евгений Куйвашев подтвердил, что храм-на-воде в Екатеринбурге будет построен
12:57, 26.12.20161
В Екатеринбурге лжегазовик устроил пожар в квартире пожилой женщины
12:41, 26.12.2016
Открытие первого дома для бюджетников в Екатеринбурге отменили из-за общенационального траура
12:38, 26.12.2016
Ройзман предложил назвать екатеринбургский хоспис именем Доктора Лизы
12:28, 26.12.2016
Будут открыты, но не для всех: график работы ЗАГСов Екатеринбурга в новогодние праздники
12:20, 26.12.2016
Траурные свечи зажглись на фасаде Ельцин Центра
12:05, 26.12.2016
Сбежавшую из дома школьницу из Березовского сняли с поезда в Перми
12:03, 26.12.2016
Николай Коляда отказался отменять спектакли в Екатеринбурге в день траура по погибшим в крушении Ту-154
11:44, 26.12.2016
На Сортировке у автолюбителя сгорел четвертый Land Rover
11:30, 26.12.2016
Замерзавшую женщину и ее детей спасли на трассе под Невьянском
11:09, 26.12.2016
В Екатеринбурге вспыхнуло девятиэтажное общежитие
10:45, 26.12.2016
В Екатеринбурге 7-летний ребенок пострадал в ДТП
10:32, 26.12.2016
День траура по погибшим в Ту-154: губернатор Евгений Куйвашев отменил все праздничные мероприятия в регионе
10:28, 26.12.2016
Раздетые сноубордистки устроили горячую фотосессию на горе Ежовой
10:04, 26.12.20161

Свердловский облсуд запретил штрафовать водителей за парковку на газонах

Свердловский облсуд запретил штрафовать водителей за парковку на газонах
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Суд мотивировал решение тем, что органы местного самоуправления не могут вводить дополнительные запреты на стоянку на газонах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

Свердловский областной суд запретил штрафы за парковку автомобилей на газонах, сообщили в пресс-службе суда 26 декабря.
 
Суд ввел запрет для районных административных комиссий, которые отныне не смогут привлекать к административной ответственности водителей, паркующих свои машины на газонах в Свердловской области. Суд признал недействительными правила благоустройства Екатеринбурга и положение закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», посвященное парковкам на газонах.
 

Федеральное законодательство не предполагает введение запретов для парковки машин регионами РФ и органами местного самоуправления, поэтому и был введен запрет на штрафы за стоянку на газонах. Таким образом, суд подтвердил решение, принятое еще в феврале 2016 года. 

  • Поводом для рассмотрения вопроса в суде стали жалобы автомобилистов: в Комитет по защите прав поступило более 300 обращений от водителей, не согласных с выписанными штрафами.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 27.12.2016, 11:22
Тэги: Суд, Парковки, Авто
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

СМИ ДТП Расстрел на Депутатской Хэллоуин-2015 Шоу-бизнес Необычное Авто Убийство в Рахмангулово История Екатеринбурга Кризис и санкции Интервью ЧМ-2018 Путин Военный репортаж Политика Самолет Минобороны упал в Якутии Здоровье Общественный транспорт Обрушение крыши на Калинина ЗАГС Дороги Волейбол Война ритуальных агентств Приостановка полетов в Египет Пусть говорят Ту 154 Мультимедиа Растения Горящие авто Доска позора Снос монастыря на Качканаре Приговор Лошагину Ельцин-центр Отношения Деньги Футбол ВУЗ Фото ЖКХ Секс Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Музыка Корь Дело Пьянкова Новости дня Мода Происшествия Погода Биатлон Дети Выставки Скандалы Лайфхак Интернет Мотоциклы Грипп в Екатеринбурге Сибирская язва Взятки Красота Скандал с Новиковым Отдых Крушение самолета под Ростовом Школа Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Ловец покемонов Горячее Развлечения Знаменитости Расписание Бизнес Опрос Туризм Медицина Конкурсы Репортаж Пожар Голодовка в колонии ГИБДД Дорожные воины Отключение света Уралмаш, Эльмаш Розыск В Екатеринбурге -40 градусов Афиша Животные МЧС Катастрофа Спорт Женщины Экономика Видео Бэби-боксы Мировые новости Рейтинг Кто заработал Коллекторы Парковки Взрыв Новости России ИГИЛ Образование Ошибки врачей Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Самолет Тест Новости Религия Расстрел Криминал Мистика Еда Производство Грипп Гололед Экономия Строительство В Египте разбился самолет с российскими туристами Рецензия Слухи Храм святой Екатерины Эксклюзив История успеха Психология Скорая помощь Суд Жизнь в городе Искусство Высокие технологии Семья Дом-2 Позитив Личное Новый год Мужчины Студенты Статистика Баскетбол Смерть Хоккей Культура Недвижимость Транспорт

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru