Свердловский облсуд запретил штрафовать водителей за парковку на газонах

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Суд мотивировал решение тем, что органы местного самоуправления не могут вводить дополнительные запреты на стоянку на газонах. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016 Свердловский областной суд запретил штрафы за парковку автомобилей на газонах , сообщили в пресс-службе суда 26 декабря. Суд ввел запрет для районных административных комиссий, которые отныне не смогут привлекать к административной ответственности водителей, паркующих свои машины на газонах в Свердловской области. Суд признал недействительными правила благоустройства Екатеринбурга и положение закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», посвященное парковкам на газонах. Федеральное законодательство не предполагает введение запретов для парковки машин регионами РФ и органами местного самоуправления, поэтому и был введен запрет на штрафы за стоянку на газонах. Таким образом, суд подтвердил решение, принятое еще в феврале 2016 года. Поводом для рассмотрения вопроса в суде стали жалобы автомобилистов: в Комитет по защите прав поступило более 300 обращений от водителей, не согласных с выписанными штрафами. Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

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