Свердловский облсуд запретил штрафовать водителей за парковку на газонах

Суд мотивировал решение тем, что органы местного самоуправления не могут вводить дополнительные запреты на стоянку на газонах.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016
Свердловский областной суд запретил штрафы за парковку автомобилей на газонах, сообщили в пресс-службе суда 26 декабря.
Суд ввел запрет для районных административных комиссий, которые отныне не смогут привлекать к административной ответственности водителей, паркующих свои машины на газонах в Свердловской области. Суд признал недействительными правила благоустройства Екатеринбурга и положение закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», посвященное парковкам на газонах.
Федеральное законодательство не предполагает введение запретов для парковки машин регионами РФ и органами местного самоуправления, поэтому и был введен запрет на штрафы за стоянку на газонах. Таким образом, суд подтвердил решение, принятое еще в феврале 2016 года.
- Поводом для рассмотрения вопроса в суде стали жалобы автомобилистов: в Комитет по защите прав поступило более 300 обращений от водителей, не согласных с выписанными штрафами.