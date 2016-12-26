Транспортникам Свердловской области запретили высаживать детей-безбилетников в мороз

Евгений Куйвашев получил письмо от Минтранса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

Министр транспорта РФ Максим Соколов направил письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, в котором запретил транспортникам высаживать детей, у которых нет денег на оплату проезда, в мороз на улицу.

– В последнее время участились случаи высадки из транспортных средств общего пользования детей, не оплачивающих проезд. В соответствии со статьей 14 Гражданского кодекса РФ допускается самозащита гражданских прав, при этом способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Представляется, что высадка детей в условиях низких температур, как самозащита гражданских прав перевозчиков на получение платы за проезд, не является соразмерной нарушению, и может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребенка. Учитывая изложенное, прошу принять меры по недопущению высадки детей из транспортных средств, – написал министр Соколов губернатору.