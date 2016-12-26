В Алапаевске прохожий украл пенсию у пожилой женщины

Преступником оказался ранее судимый местный житель.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016
В Алапаевске у 72-летней пенсионерки прохожий украл сумку с пенсией. Когда женщина оправилась за деньгами, она решила прихватить с собой сани и коробку, для того чтобы по пути зайти в магазин и отвезти домой продукты. Получив пенсию, пожилая женщина отправилась за покупками. В этот момент она уронила сумку.
— Обернувшись, пенсионерка увидела, как ее сумку подобрал один из прохожих. Бабушка крикнула, что это ее сумка и она сейчас подойдет, чтобы ее забрать. Однако недобросовестный мужчина, схватив добычу, скрылся. Пенсионерка побежала за ним, но догнать не смогла, — рассказывают в ГУ МВД по Свердловской области.
В сумке женщины находилось 13 тысяч рублей. После инцидента пенсионерка сразу же отправилась за помощью в полицию.
- Позже злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. Им оказался ранее судимый местный житель. Он сообщил, что почти все деньги уже потратил.
- На данный момент на него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до 4 лет колонии.