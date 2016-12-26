В Алапаевске прохожий украл пенсию у пожилой женщины

Преступником оказался ранее судимый местный житель.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

— Обернувшись, пенсионерка увидела, как ее сумку подобрал один из прохожих. Бабушка крикнула, что это ее сумка и она сейчас подойдет, чтобы ее забрать. Однако недобросовестный мужчина, схватив добычу, скрылся. Пенсионерка побежала за ним, но догнать не смогла, — рассказывают в ГУ МВД по Свердловской области.