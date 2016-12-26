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В Екатеринбурге женщина умерла, выпив косметический лосьон на спирту

В Екатеринбурге женщина умерла, выпив косметический лосьон на спирту
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Пару бутылок средства для обработки кожи супруги купили в продуктовом магазине.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

В Екатеринбурге женщина скончалась, выпив средство гигиены для обработки кожи «Вита-септ», сообщает Life.ru сегодня, 27 декабря. 

Екатеринбурженка погибла после употребления косметического средства

В Екатеринбурге произошел первый случай гибели от отравления незаконными спиртосодержащими жидкостями, продаваемыми нелегально. 59-летняя екатеринбурженка выпила антисептик у себя дома на улице Технической, заменив им алкоголь. Скорую помощь вызвал муж екатеринбурженки, который тоже принимал внутрь «Вита-септ космо +», после чего женщина уснула и больше уже не проснулась.

Супруги купили две бутылки средства в продуктовом магазине

По словам мужа погибшей, они приобрели две бутылки средства в продуктовом магазине рядом с домом. Позже в магазин нагрянули полицейские, они обнаружили в складском помещении торговой точки 400 бутылок косметического лосьона этой же марки, тогда как на полках магазина этого товара не было.
  • Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга ведет проверку инцидента. На данный момент известно лишь, что на теле женщины внешние повреждения обнаружены не были. Назначена медэкспертиза, которая покажет точную причину гибели екатеринбурженки. 
  • Напомним, с 26 декабря в России введен 30-дневный запрет на спиртосодержащие жидкости в связи с трагедией в Иркутске, где от отравления «Боярышником» погибли более 70 человек.

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Маша Шмурыгина, 27.12.2016, 13:52
Тэги: Происшествия
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