В Екатеринбурге к декабрю выпало 2/3 годовой нормы снега

Из-за снегопадов уборочная техника работает с повышенной нагрузкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

В мэрии Екатеринбурга подсчитали, что к декабрю в городе выпало две трети годовой нормы снега. Из-за этого коммунальщикам приходится работать с повышенной нагрузкой, сообщил 27 декабря в эфире телеканала «41 Домашний» глава администрации Александр Якоб.

В прошлом году за тот же период выпало 60 миллиметров осадков в водяном столбе, в 2016 году этот показатель составляет уже 90 миллиметров. Как правило, в Екатеринбурге выпадает чуть более 130 миллиметров в год, тогда как на данный момент выпало уже две трети годовой нормы, хотя зима еще не достигла своей середины.

С начала зимы из Екатеринбурга вывезли 565 тысяч тонн снега , в прошлом году за тот же период вывезли на 150 тысяч тонн меньше.

В декабре 2016-го каждый день из города вывозили 10, 5 тысяч тонн снега. В среднем ежедневно на городских улицах убирают снег 820 рабочиз и 450 машин.

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