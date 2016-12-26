В Екатеринбурге вор украл у клиента банка сумку с крупной суммой денег

Неизвестный выхватил сумку из рук клиента после того, как тот снял деньги.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016
В Екатеринбурге полиция ищет грабителя, который средь бела дня 27 декабря выхватил из рук клиента Челиндбанка сумку со 150 тысячами рублей, сообщает Znak.com.
Около девяти часов утра клиент подошел к банкомату Челиндбанка на улице Серова, снял 150 тысяч рублей и положил их в сумку. В этот момент сзади к нему подбежал мужчина, вырвал сумку из рук и скрылся. Владелец сумки попытался догнать вора, но не смог и обратился в полицию. Все, что запомнил пострадавший - вор был в черной одежде, а его рост составлял примерно 170 сантиметров.
По словам очевидцев, грабитель скрылся во дворе дома № 27 по улице Циолковского. На место происшествия выезжали несколько нарядов полиции и ОМОН.
- Сотрудники правоохранительных органов патрулируют район ограбления и делают все возможное, чтобы поймать вора.
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