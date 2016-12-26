В Екатеринбурге водитель БМВ выстрелил в прохожего из-за места на парковке у торгового центра

Автомобилист выстрелил в прохожего во время конфликта, который разгорелся из-за места на парковке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

В Екатеринбурге водитель БМВ выстрелил в прохожего во время конфликта, который произошел на парковке рядом с торговым центром «Парк Хаус», сообщает Life.ru 26 декабря.

Ссора между автомобилистом и пешеходом произошла на стоянке ТРЦ «Парк Хаус» в Пионерском районе. 39-летний прохожий возмутился тем, как припарковал свою иномарку автомобилист, а тот в ответ на претензии открыл стрельбу по своему оппоненту. Выстрелив в мужчину, водитель БМВ сбежал.

Пострадавший самостоятельно обратился к медикам – в ближайшем медучреждении врачи извлекли резиновую пулю из его ноги.

В полиции подтвердили факт инцидента возле «Парк Хауса». Правоохранительные органы ведут проверку и разыскивают водителя, чья личность до сих пор не установлена.

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