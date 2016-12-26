Обидный сюрприз к Новому году: в Екатеринбурге за неделю 18 тысяч человек подхватили грипп и простуду

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог во всех возрастных группах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

За минувшую неделю с 19 по 25 декабря в Екатеринбурге врачи зарегистрировали 18,1тысяч случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. По области эта цифра составила 38 тысяч случаев.

По данным врачей, заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог во всех возрастных группах. Больше всего заболевших в Режевском городском округе, ЗАТО Свободном, Ирбите, Волчанском и Верхнесалдинском городских округах.