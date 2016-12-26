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Обидный сюрприз к Новому году: в Екатеринбурге за неделю 18 тысяч человек подхватили грипп и простуду

Обидный сюрприз к Новому году: в Екатеринбурге за неделю 18 тысяч человек подхватили грипп и простуду
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин / НАША ГАЗЕТА
Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог во всех возрастных группах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

За минувшую неделю с 19 по 25 декабря в Екатеринбурге врачи зарегистрировали 18,1тысяч случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. По области эта цифра составила 38 тысяч случаев.

По данным врачей, заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог во всех возрастных группах. Больше всего заболевших в Режевском городском округе, ЗАТО Свободном, Ирбите, Волчанском и Верхнесалдинском городских округах.

  • По последним данным, сейчас в Свердловской области частично закрыты 38 школ (там закрыли 116 классов), 76 детских садов (туда не ходят 89 групп). Полностью закрыты три детских сада, 10 школ и один интернат.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 27.12.2016, 18:30
Тэги: Здоровье
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